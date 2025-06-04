Нефть подешевела на ожиданиях по восстановлению предложения

Мировые цены на нефть снизились на ожиданиях по восстановлению предложения на рынке

Tекст: Мария Иванова

Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.27 опускалась на 0,41% – до 65,36 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,44%, до 63,13 доллара, передает РИА «Новости».

«В краткосрочной перспективе рынок демонстрирует «бычий» тренд на фоне волатильности. Но стремительный рост добычи в рамках ОПЕК+ препятствует сохранению дефицита предложения, обусловленный сезонными и геополитическими факторами», – цитирует Bloomberg главного энергетического аналитика в Пекине SDIC Essence Futures Co. Гао Мингю.

Напомним, в субботу прошло заседание восьми стран альянса с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Алжир, Оман, Казахстан). В итоге «восьмерка» решила увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тыс. баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне.

А в ночь на среду Американский институт нефти (API) представил оценку объема запасов нефти в США. По его данным института, коммерческие запасы за неделю, завершившуюся 30 мая, снизились на 3,3 млн баррелей.