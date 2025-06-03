Нефть подорожала на ряде факторов

Мировые цены на нефть выросли на ряде факторов

Tекст: Мария Иванова

Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.59 росла на 0,19% – до 64,75 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,32%, до 62,74 доллара, передает РИА «Новости».

«Рост цен на нефть – классический случай, когда худшие опасения не осуществляются. Неоднозначные сигналы ОПЕК в сочетании с растущей геополитической напряженностью и спросом в автомобильный сезон вызвали кратковременное повышение», – цитирует Bloomberg главного инвестиционного стратега Saxo Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана.

В данный момент рынки следят за новостями касательно геополитической ситуации. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальная сделка с Ираном не предусматривает обогащения Исламской Республикой урана ни в какой форме.

А в субботу состоялось заседание восьми стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Алжир, Оман и Казахстан), по итогам которого «восьмерка» решила увеличить добычу нефти в июле на 411 тыс. баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне.