После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.5 комментариев
Мерц назвал «Северный поток – 2» ошибкой
Мерц назвал газопровод «Северный поток – 2» ошибочным проектом
Глава правительства Германии Фридрих Мерц заявил о неверности решения прошлого руководства страны по строительству газопровода между Россией и Германией.
Канцлер Германии Фридрих Мерц вновь подверг критике решение прежних властей страны о строительстве газопровода «Северный поток – 2», передает ТАСС.
На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома он заявил: «Это была ошибка».
Мерц подчеркнул, что считает реализацию данного проекта неправильным шагом. Подробности обсуждения данной темы между лидерами двух стран не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил решимость приложить максимум усилий для препятствия запуску российского газопровода «Северный поток – 2».