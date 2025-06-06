После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.6 комментариев
Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения работы
Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропортах Домодедово и Жуковский
Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский временно ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в целях безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское)», – сказано в сообщении.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, аэропорты Саратова и Калуги ввели временные ограничения для обеспечении безопасности полетов.