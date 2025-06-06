Врач рассказала о простом способе профилактики деменции и рассеянного склероза

Врач Хоружая: Регулярный бег способен усиливать нейропластичность

Tекст: Ирма Каплан

Физическая активность, включая бег, непосредственно влияет на когнитивное здоровье пожилых людей, а главной причиной этого является усиление нейропластичности – способности мозга формировать новые связи и укреплять существующие, пояснила она в беседе с «Газета.Ru».

«Бег, плавание, езда на велосипеде и другие виды аэробных нагрузок укрепляют связи между нейронами и способствуют созданию новых. Регулярные пробежки усиливают приток крови к областям мозга, ответственным за запоминание – гиппокампу и поясной извилине», – объяснила доктор.

Исследования показывают, что такая активность защищает ЦНС и головной мозг от ряда серьезных заболеваний, в числе которых деменция и даже рассеянный склероз, добавила Хоружая.

Она отметила, что даже легкая пробежка повышает уровень белка BDNF, который стимулирует рост и развитие нейронов. Этот белок играет ключевую роль в поддержании когнитивных функций, таких как память, мышление и внимание.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, исследователи из Университета Куинсленда обнаружили, что мытье бытовых пластиковых контейнеров в посудомоечной машине приводит к риску развития деменции.