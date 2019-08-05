Германский МИД ответил на критику Москвы по вмешательству во внутренние дела России

МИД Германии после критики российского дипведомства сообщил, что обсуждает с Россией ситуацию с протестами в Москве.

«Наша вчерашняя и сегодняшняя позиция были доведены до России, как вы, наверное, видели в высказываниях официального представителя МИД РФ, госпожи (Марии) Захаровой, которая уже отреагировала на это. В этой связи мы, конечно, доведем это ясно по внутренним каналам в переговорах, которые там ведет наше посольство», – сказала представитель германского МИД Мария Адебар, передает РИА «Новости».

Она отметила, что публичные заявления МИД были «приняты к сведению».

В германском МИД заявляли, что задержания участников несанкционированной акции в Москве 3 августа «не соответствовали мирному характеру протестов», дипведомство ФРГ призвало освободить задержанных.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье на телеканале «Россия-1» заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии сведения о вмешательстве дипломатических сотрудников и СМИ во внутренние дела России.

Напомним, в субботу, 3 августа, в центре Москвы прошла несогласованная акция оппозиции, в которой, по данным МВД, приняли участие порядка 1500 человек. За нарушение общественного порядка были задержаны около 600 человек.