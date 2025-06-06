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Движение поездов восстановили по одному пути на перегоне в Белгородской области
Движение поездов по одному из путей на перегоне в Белгородской области восстановлено
После схода тепловоза на перегоне Прохоровка – Беленихино в Белгородской области движение поездов восстановлено по одному пути в реверсивном режиме, сообщили в Юго-Восточной железной дороге.
Движение по одному из путей перегона Прохоровка – Беленихино в Белгородской области восстановлено после аварии с тепловозом, передает ТАСС.
Пропуск поездов осуществляется в реверсивном режиме, пока продолжаются восстановительные работы. Железнодорожная компания продолжает устранять последствия схода с рельсов резервного тепловоза и предпринимает меры для сокращения задержек пассажирских составов.
Пассажиры поездов № 695 Курск – Белгород и № 71 Москва – Белгород были доставлены к месту назначения автобусами со станции Прохоровка.
Ранее на перегоне Прохоровка – Беленихино в Белгородской области произошел сход с рельсов одиночного тепловоза.
В Воронежской области железная дорога получила повреждения в результате подрыва, который случился прямо перед проходом поезда.