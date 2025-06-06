К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?0 комментариев
В Италии указали на сложное положение Белого дома из-за атак Украины на Россию
Политический обозреватель Клара Стателло в статье для итальянского портала L'AntiDiplomatico заявила, что атаки Киева на российские аэродромы поставили команду президента США Дональда Трампа в крайне сложное положение.
В публикации отмечается, что эта ситуация возникла на критически важном этапе переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».
В статье подчеркивается, что информация о якобы предварительном уведомлении Вашингтона Киевом о проведении атак распространялась с целью нанести ущерб процессу нормализации отношений между Россией и США.
Напомним, 1 июня на военных аэродромах в нескольких регионах России произошли атаки с использованием FPV-дронов.
Минобороны заявило о совершении киевским режимом атак на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт» и объявили в розыск Артема Тимофеева, уроженца Украины.