Tекст: Александра Юдина

В публикации отмечается, что эта ситуация возникла на критически важном этапе переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

В статье подчеркивается, что информация о якобы предварительном уведомлении Вашингтона Киевом о проведении атак распространялась с целью нанести ущерб процессу нормализации отношений между Россией и США.

Напомним, 1 июня на военных аэродромах в нескольких регионах России произошли атаки с использованием FPV-дронов.

Минобороны заявило о совершении киевским режимом атак на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт» и объявили в розыск Артема Тимофеева, уроженца Украины.