Канделаки объяснила, почему в США не могут решить проблему массовой стрельбы

Телеведущая Тина Канделаки заявила, что американские политики не могут позволить себе выступать за отмену второй поправки конституции США, гарантирующей право на хранение и ношение оружия.

«Публичные высказывания за отмену второй поправки в конституцию США, действующей на протяжении последних 228 лет, уничтожат шансы на избрание любого американского политика. Это не только вопрос получения денег от членов Национальной стрелковой ассоциации, которая называет себя «самой старинной организацией по защите прав человека в Америке». Дело и не только в производителях оружия – вооруженные американцы сами не желают расставаться со своим оружием, которое используется для самообороны 2,5 млн раз в год», – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Она обратила внимание на недавние события в трех штатах США, где произошли массовые расстрелы граждан. The New York Times, по словам Канделаки, нашла в записях стрелка из Техаса «эхо ксенофобской риторики» президента США Дональда Трампа.

«Эксперты Fox News в противовес демократическим изданиям освобождают Трампа от личной ответственности. Впрочем, надо признать – слова и дела президента в вопросе контроля над оружием действительно расходятся», – отметила ведущая.

Она отметила, что Трамп обвинил в расстрелах психически больных людей, при том, что одним из его первых указов после инаугурации был отменен указ Барака Обамы об ужесточении контроля за приобретением оружия людьми с психическими расстройствами в истории болезни.

«По оценке кабинета Обамы, более 75 тыс. человек были бы лишены возможности вооружиться. Справедливости ради надо сказать, что скачок преступлений с использованием оружия произошел как раз при Обаме, а 75 тыс. человек – это капля в море для страны, где на руках находится 270 млн единиц легального оружия и еще 30 млн единиц находится в нелегальном обороте», – добавила Канделаки.

«Уровень агрессии в США растет, и поскольку политическая риторика вьется вокруг частностей, не касаясь проблем ненависти, ксенофобии и расизма, я не думаю, что американцам удастся справиться с этой проблемой в сколько-нибудь обозримом будущем», – заключила она.

Напомним, за выходные в США произошли сразу несколько случаев массовых расстрелов. В субботу вечером стрельба произошла в техасском Эль-Пасо, где были убиты 20 человек и еще 26 пострадали, в воскресенье в Дейтоне в штате Огайо погибли девять человек, еще 16 пострадали. В этот же день по меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в парке Чикаго американского штата Иллинойс.

После этого Трамп заявил, что случаи массовой стрельбы в стране связаны с психическими заболеваниями.