Пушков ответил «больной женщине» Фарион про пожары в Сибири

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион, которая назвала пожары в Сибири «местью московским дикарям».

В своем Twitter сенатор отметил, что Фарион «пока не находится в психиатрической лечебнице исключительно по недосмотру киевских медиков».

«Бедная больная женщина. Нет покоя ее безумной душе», – добавил он.

Напомним, Фарион назвала пожары в Сибири «местью московским дикарям». По ее словам, жалеть сибирские леса не нужно, потому что эта территория стала «заложницей извечного врага».

Фарион регулярно выступает с резко антироссийскими заявлениями, а также критикует своих сограждан, которые говорят по-русски. В частности, она призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

Напомним, в Сибири горят миллионы гектаров леса из-за сухих гроз, жары и отсутствия дождей. По оценкам экспертов, восстановление леса займет около 60 лет.

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