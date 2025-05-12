Волонтеры Победы провели акции к годовщине освобождения Крыма

Tекст: Валерия Городецкая

Серия акций, приуроченных к 81-й годовщине освобождения Крыма и Севастополя, прошла в различных регионах России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Добровольцы в Белгородской области провели исторический квест «Освобождение Крыма», где участники смогли почувствовать себя бойцами Красной Армии, помогая условно освобождать полуостров, и погрузились в события 1944 года.

Заместитель координатора направления «Наши Победы» в регионе Софья Калугина заявила: «Мы не просто вспоминаем прошлое – мы делаем его ближе и понятнее для тех, кто родился десятилетия спустя после войны».

В Нижегородской области добровольцы провели акцию «Герои Севастополя» на улицах города, раздавая листовки с фактами о подвигах советских солдат.

В Тюменской области прошел показ видеоархива «Код доступа: освобождение Крыма» с историческими реконструкциями боев и рассказами о героях-освободителях.

К мероприятиям также присоединились Башкортостан, Воронежская, Самарская области и Международный детский центр «Артек», где участники знакомились с судьбами тех, кто внес вклад в общую победу.