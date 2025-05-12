Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?8 комментариев
ООН поддержала инициативы по переговорам Москвы и Киева
ООН поддержала инициативы по перемирию и переговорам Москвы и Киева
Руководство ООН выразило позитивную реакцию на предложения по временной приостановке боевых действий и диалогу между Россией и Украиной.
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация с воодушевлением воспринимает инициативы о 30-дневном прекращении огня и возможности прямого диалога двух стран, передает ТАСС.
Он отметил: «Мы все еще пытаемся получить больше деталей по поводу того, что может произойти, но я могу сказать, что мы, конечно, воодушевлены недавними инициативами, которые продвигают 30-дневное прекращение огня на Украине и потенциальные прямые переговоры между Российской Федерацией и Украиной».
Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент США заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая.
Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду на скорое начало переговоров между сторонами конфликта на Украине, отметив важность поиска компромисса.