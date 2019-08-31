Площадку фестиваля «PROлето» на ВДНХ посетили около 90 тыс. человек

События последнего дня фестиваля «PRO лето» на ВДНХ к вечеру 31 августа посетили около 90 тыс. человек.

Вечером около арки у главного входа начался большой итоговый концерт. В нем принимают участие группы «Руки вверх!», «Дискотека Авария», а также Егор Крид, T-Killah, Анастасия Кожевникова и другие артисты, которых москвичи выбрали на портале «Активный гражданин», сказано на официальном сайте мэра Москвы.

Также сейчас завершается концерт на проспекте Академика Сахарова, где выступили Джейсон Деруло, Ольга Бузова, Алексей Воробьев и другие артисты.

Фестиваль «PRO лето» развернулся на 22 городских площадках, а также на 24 площадках фестиваля-конкурса «Цветочный джем».

Ранее сообщалось, что концерт на фестивале «PRO лето» на проспекте Академика Сахарова собрал более 20 тыс. человек.