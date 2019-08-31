Фестиваль «PRO лето» на проспекте Сахарова в Москве посетили 20 тыс. человек

Молодежный музыкальный фестиваль «PRO лето» в Москве посетили 20 тыс. человек. Хедлайнером концерта станет американский певец Джейсон Деруло. Другой масштабный концерт фестиваля пройдет на ВДНХ. Музыкальное шоу со звездами музыки продлится до позднего вечера.

В субботу на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы проходит музыкальный молодежный фестиваль «PRO лето», который продлится целый день. В середине дня мероприятие посетили более 20 тыс. человек. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе столичной мэрии.

Хедлайнером концерта станет американский певец Джейсон Деруло. Перед зрителями также выступят Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, Мот, Elvira T, «Дискотека Авария», Sabi Miss и Кристина Си.

В числе приглашенных артистов – Ternovoy, танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, шоумен Евгений Синяков и комик Гурам Амарян.

Концерт продлится до 20.00. До этого времени на проспекте развернуты семь спортивных площадок. На них проходят мастер-классы по слэклайну, сапсерфингу, уличным танцам, воркауту и панна-футболу, а также шоу хайлайнеров и BMX-райдеров. Участие во всех мероприятиях бесплатное.

Фестиваль «PRO лето» развернулся на 22 городских площадках, а также на 24 площадках фестиваля-конкурса «Цветочный джем», на котором проходят кулинарные мастер-классы – гостей учат готовить варенье, джем и печь яблочные пироги.

Еще один масштабный концерт фестиваля пройдет на ВДНХ. Он стартует в 19.30 и продлится до 23.00. На сцене возле арки главного входа ВДНХ выступят группы «Руки вверх!», «Дискотека Авария», а также Егор Крид, Мот, Клава Кока, Ternovoy, Alexeev, T-Killah, Анастасия Кожевникова, Slame, Ramil', Andreo, Миа и El'man. Музыкантов выбирали сами горожане в проекте «Активный гражданин».

Помимо этого, на ВДНХ продолжает работу фестиваль «Ритм моего города». Тема недели – street dance. Посетители участвуют в танцевальных мастер-классах, слушают лекции, встречаются с популярными блогерами.