Илиас Меркури и Анна Шафран в прямом эфире обсудят протестную акцию

Блогер Илиас Меркури и радиоведущая Анна Шафран в прямом эфире на YouTube обсудят акцию оппозиции в Москве в субботу, 31 августа. Правоохранительные органы предупреждали организаторов о незаконности запланированного на этот день публичного мероприятия.

Трансляция ведется на YouTube-канале «Политика сегодня: Россия США Украина».

Напомним, в пятницу московские стражи порядка призвали организаторов запланированной на 31 августа несанкционированной акции воздержаться от ее проведения, а гражданам советуют отказаться от участия в ней.

Кроме того, московская прокуратура предупреждала юриста ФБК, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь об ответственности за призывы на несанкционированные акции 31 августа.

Митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ. В рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек.

Добавим, что 30 августа Следственный комитет России опубликовал видеоролик, в котором рассказал о сценариях протестов в Москве, проведя параллели между подобными акциями в последние годы.