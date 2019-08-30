Москвичей предостерегли от участия в несогласованной акции 31 августа

Московские стражи порядка призвали организаторов запланированной на 31 августа несанкционированной акции воздержаться от ее проведения, а гражданам советуют отказаться от участия в ней.

«В сети Интернет распространяются призывы к гражданам принять участие в публичном мероприятии в амфитеатре на Хохловской площади. Официально сообщаем, что уведомлений в органы власти Москвы о его проведении не поступало. Таким образом, указанная акция не согласована, в связи с чем предлагаем организаторам отказаться от ее проведения, а гражданам советуем воздержаться от участия в ней», – сказали в пресс-службе столичного ГУ МВД, передает ТАСС.

В столичном ГУ МВД также напомнили, что за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

«Учитывая незаконность мероприятия, возрастает вероятность угроз личной безопасности граждан, а также риск провокаций как в отношении участников, так и в отношении посторонних. Информируем жителей и гостей столицы, что в целях обеспечения правопорядка и безопасности и недопущения тяжких последствий 30 августа амфитеатр работать не будет», – отметили в полиции.

В то же время глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что организаторы провоцируют участников незаконных акций на противоправные действия.

«Существуют целые технологии по проведению провокаций, спланированных пиар-акций, в которых в том числе задействуются несовершеннолетние, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями. Организаторы не только сами нарушают закон, но и подталкивают к этому других граждан», – сказал он.

Он подчеркнул, что своими действиями организаторы мешают тем, кто не участвует в сомнительных мероприятиях. «По сути, умышленно нарушают права и свободы других граждан, кто против или безразличен к таким акциям» – отметил Золотов.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.