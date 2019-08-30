Москвичей предостерегли от участия в несогласованной акции 31 августа

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30 августа, пятница  |  Последнее обновление — 10:18  |  vz.ru
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Украина из-за энергоблокады Крыма не получит миллиарды долларов

Крым возмущен наглостью Украины, которая требует денег после блэкаута на полуостровеФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Украина, которая зимой 2015 года оставила без электричества жителей Крыма, теперь требует с России компенсацию за утерянные на полуострове сетевые активы. В самой республике считают, что требовать возмещения должны, наоборот, крымские власти. Эксперты считают, что у Киева есть шансы отсудить у Москвы деньги за утраченное имущество. Но вот с их получением возникнут сложности. Подробности...
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На выборах губернаторов сработает магия простых решений

8 сентября станет ясно, насколько высоким доверием избирателей успели заручиться врио губернаторовФото: Oleg Klimov/ТАСС
До единого дня голосования осталось чуть больше недели. В ходе избирательной гонки региональные оппозиционеры пытаются решать свои политические задачи в Москве, в то время как врио губернаторов получают ценный опыт, занимаясь практическими проблемами жителей регионов на местах, отмечают политологи. Подробности...
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Чем опасна борьба с праздником в честь стояния на Угре

Роспись во Владимирском храме, который поставлен на месте стояния на реке УгреФото: diorama-ugra.ru
Депутаты Госсовета Татарстана высказались против установления в России новой памятной даты, посвященной окончанию Великого стояния на Угре. Это событие 1480 года ознаменовало окончание ордынского ига. Региональные депутаты считают, что новый праздник будет служить разделению народов. Но при этом в пользу мнимой политкорректности приносится история собственного государства. Подробности...
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Как далеко зайдут ухаживания Болтона за Лукашенко

Александр Лукашенко встретится с Джоном БолтономФото: Алексей Никольский/ТАСС,
Алексей Витвицкий/РИА Новости
В четверг Джон Болтон посетит Минск. Визит беспрецедентный – последний раз американский политик такого уровня приезжал в Белоруссию четверть века назад, еще до избрания Лукашенко президентом. Эта поездка советника президента США вполне объяснима – последний год Вашингтон и Минск взяли курс на восстановление практически замороженных отношений. Угрожает ли это российским интересам? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Урбанина – чума нашего времени

Максим Соколов, публицист
Ориентация городского хозяйства на потребности продвинутой и передовой молодежи (самокаты, гипертрофированные пешеходные пространства, смузи, тусовки и всякая прочая движуха) довольно парадоксальна. Подробности...

Кирилл Вышинский показал себя настоящим героем

Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
Кирилл просто и ясно говорил о том, что врать вообще не надо. Он тогда работал спецкором телеканала «Россия» прямо на Майдане, то есть в окружении ненависти, и делал репортерскую работу. Подробности...

Глобализм создает границы между богатыми и нищими

Антон Любич, экономист
Глобализм не сделает россиян богатыми, как «золотой миллиард». Его цель не в этом. Границы в глобальном мире будущего сохранятся. Просто они перестанут быть национальными, превратившись в границы между богатыми и нищими. Подробности...
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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              Москвичей предостерегли от участия в несогласованной акции 31 августа

              30 августа 2019, 09:09

              Текст: Алина Назарова

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              Московские стражи порядка призвали организаторов запланированной на 31 августа несанкционированной акции воздержаться от ее проведения, а гражданам советуют отказаться от участия в ней.

              «В сети Интернет распространяются призывы к гражданам принять участие в публичном мероприятии в амфитеатре на Хохловской площади. Официально сообщаем, что уведомлений в органы власти Москвы о его проведении не поступало. Таким образом, указанная акция не согласована, в связи с чем предлагаем организаторам отказаться от ее проведения, а гражданам советуем воздержаться от участия в ней», – сказали в пресс-службе столичного ГУ МВД, передает ТАСС.

              В столичном ГУ МВД также напомнили, что за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

              «Учитывая незаконность мероприятия, возрастает вероятность угроз личной безопасности граждан, а также риск провокаций как в отношении участников, так и в отношении посторонних. Информируем жителей и гостей столицы, что в целях обеспечения правопорядка и безопасности и недопущения тяжких последствий 30 августа амфитеатр работать не будет», – отметили в полиции.

              В то же время глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что организаторы провоцируют участников незаконных акций на противоправные действия.

              «Существуют целые технологии по проведению провокаций, спланированных пиар-акций, в которых в том числе задействуются несовершеннолетние, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями. Организаторы не только сами нарушают закон, но и подталкивают к этому других граждан», – сказал он.

              Он подчеркнул, что своими действиями организаторы мешают тем, кто не участвует в сомнительных мероприятиях. «По сути, умышленно нарушают права и свободы других граждан, кто против или безразличен к таким акциям» – отметил Золотов.

              Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

              Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.


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