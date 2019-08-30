СК опубликовал ролик о протестах в Москве

Следственный комитет России опубликовал видеоролик, в котором рассказал о сценариях протестов в Москве, проведя параллели между подобными акциями в последние годы.

«События лета 2019 года разворачиваются по тому же сценарию, что и несанкционированные митинги в Москве в 2017 году, и нападения на правоохранителей в 2012-м на Болотной площади», – говорится в ролике СК на YouTube под названием «Время принимать решение».

В репортаже СК сообщается, кто становится участниками незаконных протестных акций и чем они объясняют свои действия. В частности, в фильме показан один из осужденных за нападение на омоновца в ходе несанкционированной акции на Пушкинской площади весной 2017 года. По его словам, он раскаивается в случившемся.

«Человек в кадре, на тот момент еще подозреваемый, сейчас отбыл наказание и начал жизнь с чистого листа. Он еще молод, у него вся жизнь впереди. А о том, что было, он вспоминать не хочет, именно поэтому мы не показываем его лицо», – комментируют в СК архивное видео, на котором молодой человек подтверждает свои показания.

Социолог Мария Филь в фильме заявила, что наибольший отклик подобного рода акции вызывают у людей, у которых «эмоциональные реакции доминируют над рациональными, которые в наименьшей степени склонны анализировать какие-то факты, реальные обстоятельства того, что произошло, изучать информацию». По ее словам, такие люди больше других «реагируют на некий эмоциональный импульс, который очень активно всегда раздувается заинтересованными сторонами», передает РИА «Новости».

Эмоции берут верх над рассудком, отсюда, как заявляют в СК, и возникают вспышки агрессии у мирных протестующих. Потом, взяв эмоции под контроль, люди даже не могут вспомнить, что их толкнуло на то, чтобы «ударить полицейского или кинуть камень в толпу», говорится в фильме.

При этом авторы утверждают, что в толпе практически никогда «не встретишь истинных организаторов массовых беспорядков». «Как показывает опыт расследования таких преступлений, основные кукловоды всегда находятся вдали от эпицентра событий, их задача – распределить правильно роли и финансовые потоки», – рассказывают в СК.

Ранее в пятницу московские стражи порядка призвали организаторов запланированной на 31 августа несанкционированной акции воздержаться от ее проведения, а гражданам советуют отказаться от участия в ней.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.