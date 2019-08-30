Прокуратура предупредила Соболь об ответственности за призывы на «прогулку» 30 августа

Московская прокуратура предупредила юриста ФБК, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь об ответственности за призывы на несанкционированные акции 31 августа.

Мероприятие не согласовано, за участие в нем и его организацию придется нести ответственность, сообщили в ведомстве, передает «Интерфакс».

Прокуратура напомнила, что призывы идти на шествие «Против политических репрессий» по маршруту от Чистых прудов до Пушкинской площади» распространяются в интернете, в том числе в соцсетях. Время начала акции ведомство не назвало.

Ранее мэрия Москвы отклонила ряд заявок на акции за честные выборы и против политических репрессий, которые планировались на выходные 31 августа и 1 сентября.

Проспект Академика Сахарова, на котором хотели провести одно из мероприятий, будет перекрыт с вечера 30 августа до вечера 1 сентября для проведения праздников. В частности, в 14.00 в субботу там начнется концерт в рамках молодежного фестиваля «PROлето» с участием Ольги Бузовой, «Дискотеки авария», а хедлайнером заявлен Jason Derulo.

29 августа москвичи стали получать SMS с приглашением на этот концерт от имени департамента информационных технологий Москвы (ДИТ). В пресс-службе ДИТ сообщили, что разослать приглашения чиновников попросили в Российском союзе молодежи.

Утром 30 августа ГУ МВД Москвы предостерегло граждан от участия и организации несогласованной акции в пятницу на Хохловской площади. Там студенческие организации пытались согласовать акцию в поддержку арестованных по «делу 27 июля» Егора Жукова и Даниила Конона. В связи с отказом они запланировали там же культурное мероприятие и дискуссию праве студентов на участие в политике.

Популярный блогер Илиас Меркури, известный в том числе своими онлайн-трансляциями с незаконных митингов отметил, что что на опубликованных кадрах «нападения» на Соболь присутствует молодой человек, подозрительно похожий на волонтера из ее штаба, передает Regnum. Меркури считает, что с «нападением» должны разобраться органы, в том числе – выяснить, что это за человек, «который и сторонник, и «оператор» нападения». «Хочу напомнить, что прошлая аналогичная атака сильно пропиарила несистемных кандидатов», – подчеркнул он.

Журналист Юлия Витязева подчеркнула, что «нападение» на Соболь «произошло аккурат под камерой видеонаблюдения» и оперативно оказалось в распоряжении лояльного радикальной оппозиции канала «База». «Лучшего ракурса «нападающие» и придумать не могли!» – добавила она.

В подтверждение своей версии Витязева опубликовала две фотографии: на одной – молодой человек, обозначенный Соболь как «оператор нападения», а на другой – предположительно тот же юноша, участвующий в митинге с «фирменным» плакатом «Любовь Соболь» в руках.

Напомним, работники избиркомов выявили многочисленные «мертвые души» в подписных листах незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Культнева, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы и других. Так, Культнев стал «рекордсменом» по количеству «мертвых душ» – у него в подписных листах нашли 70 умерших человек.

Политолог Олег Матвейчев также комментировал ситуацию с «голодовкой» Соболь и других незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.