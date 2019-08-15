Политолог: С прекращением голодовки Соболь оппозиция «уходит туда, где была всегда»

«Все фокусы, которые могла показать радикальная оппозиция, она показала. Сейчас они возвращаются в социальные сети», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя прекращение голодовки сторонницы Алексея Навального Любови Соболь.

«Активная часть выступлений уже отработана. Понятно, что больше народа, чем на последнем митинге собрать не удастся. Никакие рок-группы, новые концерты уже не помогут, – отметил член экспертного совета Экспертного института социальных исследований Олег Матвейчев. – Поэтому оппозиция уходит туда, где была всегда – в онлайн. В массе своей они ведь блогеры, а никакие не политики. Дальше будут у себя в блогах раскручивать темы «голосуйте против власти», хэштеги всевозможные, флэшмобы и так далее».

Как отмечают эксперты, что именно акцией по привлечению внимания аудитории и была история с голодовкой одного из незарегистрированных кандидатов – Любови Соболь, юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального. Более трех недель назад Соболь объявила «сухую» голодовку в ответ на решение Мосгоризбиркома отказать ей из-за нехватки подписей избирателей в регистрации в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму.

Напомним, что Центризбирком отказал в удовлетворении жалоб незарегистрированных кандидатов: Любови Соболь, Константина Лисицы, Александра Руденко, Дмитрия Гудкова, Елены Русаковой, Анастасии Брюхановой и Ильи Яшина на решение Мосгоризбиркома об отказе в их регистрации. У большинства из них были обнаружены подписи умерших людей. Обладателем своеобразного антирекорда стал незарегистрированный самовыдвиженец Иван Кульнев. По данным ЦИК за него «подписались» 70 умерших людей. Что касается Любови Соболь, то у нее 14,67% подписей были признаны поддельными.

Накануне Соболь официально прекратила «голодовку протеста». Впрочем, изначально были сомнения в том, что сотрудница Навального голодала всерьез. «Хорошо, что эта глупейшая история с голодовкой Соболь не закончилась трагедией, – написал по этом поводу в своем телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьев. – «Вся история оказалась пошлейшим фарсом. Народ не поверил и не принял. Да и Соболь оказалась совсем не пламенным революционером. Идей у неё нет, а за хайп умирать глупо».

Что касается Соболь, то непосредственно ее протестную активность регистрирует и выкладывает в сеть целая группа активистов, полагает политолог Матвейчев. «Там очень много, скажем так, «интернетчиков Навального», которые получают за свою работу деньги от Ходорковского и других подобных деятелей. Проще говоря, от кураторов всей этой компании», – заключил собеседник.

Напомним, в июле и августе в Москве прошо несколько несанкционированных и санкционированных акций протеста, организованных незарегистрированными на выборах в Мосгордуму кандидатами. Разрешенная акция оппозиции на проспекте Сахарова 10 августа в виде митинга-концерта собрала, по данным столичной полиции, 20 тысячах человек. При подсчете участников акции по принятому в США «методу Джейкобса», акцию посетили не более 28 тысяч человек, а без учета сотрудников правоохранительных органов - не более 25 тысяч, пишет Ura.ru.

Методика, разработанная американским журналистом Гербертом Джейкобсом, основана на вычислении количества человек на квадратный метр. Площадь митинга делят на равные участки определенного размера и замеряют «плотность толпы» на каждом из них. Затем по формуле Джейкобса определяют общую численность мероприятия. Согласно подсчетам по этому методу, 10 августа на проспекте Сахарова побывали 28 тысяч человек, включая сотрудников полиции, журналистов и волонтеров. Эти цифры идут вразрез с данными проекта «Белый счетчик» о 50 тысячах участников.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. За 45 мандатов поборются 234 кандидата (напомним, накануне окружная комиссия зарегистрировала в качестве кандидата «яблочника» Сергея Митрохина). Всего баллотируются 172 кандидата от партий и 62 самовыдвиженца.