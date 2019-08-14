Митрохина зарегистрировали кандидатом в Мосгордуму

Окружная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в Мосгордуму члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который ранее обжаловал решение окружного избиркома.

«Окружная избирательная комиссия по выборам в депутаты Московской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 43 решила: зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской думы седьмого созыва Митрохина Сергея Сергеевича», – передает слова председателя окружной комиссии Ирины Вялых РИА «Новости».

Ранее Московский городской суд удовлетворил иск Сергея Митрохина, который просил отменить отказ окружной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом на выборы.

Мосгоризбирком также удовлетворил жалобу Митрохина, обязав избирательную комиссию по 43-му одномандатному округу пересмотреть вопрос о его регистрации.

При этом ранее в подписных листах Митрохина нашли 114 подписей выдуманных избирателей.