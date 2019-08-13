Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом на выборах

Московский городской суд удовлетворил во вторник иск члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который просил отменить отказ окружной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом на выборы в Мосгордуму, сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

«Мосгорсуд вынес решение, которым удовлетворил административное исковое заявление Митрохина, отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации в качестве кандидата, обязал окружную избирательную комиссию по выборам в депутаты МГД 7-го созыва по одномандатному избирательному округу 43 зарегистрировать в качестве кандидата в депутаты Митрохина С. С.», – передает ТАСС слова представителя суда.

Она отметила, что решение суда должно быть исполнено немедленно.

Ранее Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина, а избирательную комиссию по 43-му одномандатному округу обязали пересмотреть вопрос о его регистрации.

Ранее сообщалось, что в подписных листах Митрохина нашли 114 подписей выдуманных избирателей.