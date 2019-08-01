В подписных листах кандидата от «Яблока» в Мосгордуму нашли сотни «мертвых душ»

У представителя партии «Яблоко» Сергея Митрохина на выборах в Мосгордуму в подписных листах нашли более сотни недостоверных подписей. У еще одной независимой кандидатки число «мертвых душ» превысило 600.

В подписном листе Митрохина значится, в частности, Антонина Роганова 1936 года рождения, которая умерла два года назад. Всего у него 114 подписей выдуманных избирателей, сообщает РЕН-ТВ.

Ранее юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло подверг критике «независимую почерковедческую экспертизу» незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любви Соболь, которая, по ее мнению, опровергает официальную экспертизу почерковедов от избиркома.

Напомним, независимые кандидаты на прошлой неделе инициировали несанкционированную протестную акцию в Москве, в которой участвовали около 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. Были задержаны более тысячи человек, большая часть которых оказалась жителями других регионов.