Юрист раскритиковал «экспертизу» незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло подверг критике «независимую почерковедческую экспертизу» незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любви Соболь, которая, по ее мнению, опровергает официальную экспертизу почерковедов от избиркома.

Ремесло в своем телеграм-канале заявил, что блогер Алексей Навальный, опубликовавший сведения об «экспертизе», солгал.

«Если мы перейдем по ссылке с его сайта, то увидим, что речь идет о заключении специалиста, но не об экспертизе. В документе даже написано черным по белому: «суждение, разъяснение». Это совершенно разные понятия: в отличие от эксперта специалист не дает подписку об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Поэтому это не более чем мнение частного лица», – пояснил эксперт.

Юрист обратился к пункту 6.3 статьи 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

«Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей, участников референдума». Также, частью 3 этой же статьи предусмотрено, что могут привлекаться эксперты из органов внутренних дел», – процитировал Ремесло закон.

Он добавил, что в законе не прописана никакая «независимая экспертиза», подобные документы могут являться доказательством лишь в суде.

«Причем, даже полноценной экспертизой она считаться не будет, а лишь простым письменным доказательством, а не заключением специалиста», – подчеркнул юрист.

Он добавил, что Гражданский процессуальный кодекс России устанавливает строгий порядок проведения судебной экспертизы, с обязательным предупреждением эксперта об уголовной ответственности за дачу ложного заключения.

«Таким образом, «экспертиза» Соболь – лишь одно из доказательств, на котором может быть основан иск. Но иск в суд она до сих пор не подала (интересно, почему?), а вместо этого настаивает, что ее должны восстановить в списках лишь на основании частного мнения специалиста, которое она сама оплатила», – отметил Ремесло.

«Люба, подскажите, на каком нормативном акте вы основываете свои требования, когда требуете вас зарегистрировать на основании частного мнения специалиста?», – написал в заключении эксперт.