В ЦИК рекомендовали отказать «рекордсмену по мертвым душам» в регистрации на выборах

Рабочая группа Центризбиркома России по предварительному рассмотрению жалоб рекомендовала оставить без удовлетворения жалобу незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Кульнева, которому ранее было отказано в регистрации на выборы.

«Жалобу Ивана Кульнева оставить без удовлетворения. В подписных листах не указана дата рождения сборщиков, что достаточно, чтобы признать их недействительными», – сказал член ЦИК Антон Лопатин на заседании рабочей группы, передает ТАСС.

Он добавил, что Кульнев также не указал сведения о своих иностранных активах, что также является отдельным основанием для отказа в регистрации.

«Кульнев абсолютный рекордсмен по «мертвым душам» – 70 умерших человек подписались за него», – добавил Лопатин.

Центризбирком на заседаниях 2, 7 и 9 августа отказал в удовлетворении жалоб незарегистрированных кандидатов Константина Лисицы, Александра Руденко, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, Елены Русаковой, Анастасии Брюхановой и Ильи Яшину на решение Мосгоризбиркома об отказе в их регистрации.

Причиной для отказа стала нехватка достоверных подписей избирателей у кандидатов. У большинства кандидатов были обнаружены подписи умерших людей.

Другие незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Серебрянская и Екатерина Игнатова отозвали свои жалобы об отказе в регистрации из ЦИК, а обращение кандидата Юлии Галяминой не рассматривалось на заседании комиссии, так как она подала в суд.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обращаться в суд.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам.