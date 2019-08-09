У Любови Соболь обнаружили 268 недействительных подписи избирателей

В Мосгоризбиркоме сообщили, что у 13 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы было найдено 9794 подписи избирателей с недействительными или несуществующими паспортными данными. Это выяснилось после проверки подписных листов избирательными комиссиями.

У юриста ФБК Любови Соболь таких подписей 268, у директора ФБК Ивана Жданова – 458. У Константина Янкаускаса – 159, сообщает RT.

Ранее в пятницу председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком России в рамках закона восстановил все забракованные из-за технических ошибок ведомств подписи кандидатов в Мосгордуму.

Кроме того, Памфилова посоветовала Любови Соболь, которая получила отказ в регистрации в депутаты Мосгордумы из-за недействительных подписей в списках, взыскать со своих экспертов деньги за недобросовестное проведение экспертизы подписей избирателей.

Напомним, Центризбирком ранее отказал в удовлетворении жалоб незарегистрированных кандидатов Константина Лисицы, Александра Руденко, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь и Елены Русаковой на решение Мосгоризбиркома об отказе в их регистрации.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.