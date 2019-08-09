ЦИК восстановил кандидатам все забракованные из-за технических ошибок ведомств подписи

Центризбирком России в рамках закона восстановил все забракованные из-за технических ошибок ведомств подписи кандидатов в Мосгордуму, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Когда были очевидные факты, когда заявители предоставляли заявления со стороны избирателей, которые ставили подписи, а там несовпадения по паспортам и был представлен скан паспорта, а в базе ФМС были другие данные - мы все подписи восстановили», – подчеркнула глава ЦИК.

Она также отметила, что Центризбирком планирует провести 14 августа расширенное заседание, на котором будут обсуждаться претензии к работе комиссии во время рассмотрения жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

«Мы в среду намерены провести, исходя из того, что со всех сторон сейчас летят стрелы, что мы ангажированы и формально подошли [к рассмотрению жалоб], мы проведем расширенное заседание ЦИК», – цитирует ТАСС Памфилову.

По ее просьбе пресс-служба подготовит все претензии к ЦИК со стороны политологов и экспертов. «Мы покажем вам все то, о чем мы не хотели говорить. Покажем все основания, полные», – уточнила Памфилова.

Ранее Памфилова посоветовала Любови Соболь, которая получила отказ в регистрации в депутаты Мосгордумы из-за недействительных подписей в списках, взыскать со своих экспертов деньги за недобросовестное проведение экспертизы подписей избирателей.

Напомним, Центризбирком ранее отказал в удовлетворении жалоб незарегистрированных кандидатов Константина Лисицы, Александра Руденко, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь и Елены Русаковой на решение Мосгоризбиркома об отказе в их регистрации.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.