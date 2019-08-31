Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне»

На песенном конкурсе «Новая волна» в Сочи произошел новый казус с участием Филиппа Киркорова, ранее оказавшимся в центре скандала после того, как обрушился с нецензурной критикой на организаторов мероприятия.

Во время выступления в костюме пчеловода артист не попал в фонограмму. На видео, которое опубликовал телеканал «РЕН ТВ», певец не успевает приблизить микрофон ко рту, в то время как его голос уже звучит из колонок.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Киркоров с использованием нецензурных выражений критикует организаторов конкурса «Новая волна» в Сочи, так как подготовка к его выступлению пошла не по запланированному графику.

Представители артиста объяснили, что технические службы ушли на обед и не выполнили необходимые требования, потому и попали Киркорову под горячую руку.

За Киркорова вступились продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин и певец Юрий Лоза. Кроме того, Иосиф Пригожин поддержал артиста, несмотря на постоянные разногласия.