Пригожин встал на сторону Киркорова в скандале на «Новой волне»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал с Филиппом Киркоровым на «Новой волне» и, несмотря на постоянные разногласия с певцом, в этот раз он оказался на его стороне.

«Порой самому хочется кому-то врезать! У каждого артиста есть саундчек и временные рамки для репетиции. От «Металлики» до Майкла Джексона, для всех величайших музыкантов саундчек – святое время. Без него выходить на сцену нельзя. Это новое поколение даже на саундчеки не приходит. Но Киркоров же не рэппер!», – сказал Пригожин НСН.

Говоря о подготовке артистов, продюсер упомянул и других певцов. «Покойный Кобзон, если надевал костюм, не садился. Он стоял три часа. Понимаете? А порой люди не ценят время артистов, зачастую приглашая на мероприятия, заставляя их ждать по три часа. Есть эмоциональный заряд, он перегорает, пока режиссер не насладится своей властью на площадке», – добавил он, уточнив, что не имеет в ввиду кого-то конкретно, так как не был свидетелем инцидента.

Пригожин также отметил, что все, что происходит на репетициях, не должно становится достоянием общественности. Кроме того, продюсер заявил, что несмотря не разногласия с Киркоровым, в данной ситуации он на его стороне.

«Я всегда вступаю в перепалку с Филиппом, я никогда его не защищаю <...> но в данном случае я допускаю, что кто-то не дал ему возможность отрепетировать. Иногда не знаешь, какие слова подобрать, хочется дубинкой дать. Поскольку он драться не умеет, он использует такие нехорошие слова. Мог бы, подошел бы и кому-нибудь треснул», – заключил он.

Ранее за Киркорова вступились продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин и певец Юрий Лоза.

Напомним, накануне в Сети было опубликовано видео, на котором Киркоров критикует организаторов конкурса «Новая волна» в Сочи, так как подготовка к его выступлению пошла не по запланированному графику.

Позже представители артиста объяснили, что технические службы ушли на обед и не выполнили необходимые требования, поэтому и попали Киркорову под горячую руку.