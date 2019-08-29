В пресс-службе Киркорова объяснили скандал на «Новой волне»

В пресс-службе Филиппа Киркорова объяснили причины скандала на «Новой волне». Технические службы, которые ушли на обед и не выполнили необходимые требования, попали артисту под горячую руку, сообщили представители певца.

В пресс-службе отметили, что премьера песни Киркорова «Лунный гость» потребовала много времени и внимания, ее готовили на протяжении нескольких месяцев с международной командой.

«Подготовка к номеру потребовала больше внимания и времени, так как артист перфекционист. Под горячую руку попали технические службы, которые не вовремя решили пойти на обед», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Как отметили представители артиста, публика овациями встретила выступление артиста.

Ранее СМИ сообщили, что Киркоров обрушился с нецензурной лексикой на организаторов музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи.