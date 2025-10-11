Стало известно об угрозе наказания для блогера Литвина за игнорирование повесток

Shot: Блогеру Литвину грозит арест за игнорирование повесток

Tекст: Евгения Караваева

О вероятном возбуждении уголовного дела в отношении Литвина за уклонение от воинской службы сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника, блогер с начала осени проигнорировал три официальные повестки, которые ему были вручены.

В материале отмечается, что блогер Литвин публично заявлял о приобретении военного билета, чем фактически хвастался в социальных сетях. Согласно ст. 328 Уголовного кодекса России, за злостное уклонение от службы блогеру может грозить до двух лет лишения свободы.

SHOT подчеркивает, что если Литвин в ближайшее время не явится в военкомат, его могут объявить в розыск. Решение о возбуждении уголовного дела может быть принято в самое ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее блогера Литвина арестовали за драку на футбольном матче.