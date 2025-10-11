Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.0 комментариев
Стало известно об угрозе наказания для блогера Литвина за игнорирование повесток
Shot: Блогеру Литвину грозит арест за игнорирование повесток
Блогер Михаил Литвин может стать фигурантом уголовного дела за уклонение от службы, после того как он проигнорировал три повестки за последние месяцы, пишут СМИ.
О вероятном возбуждении уголовного дела в отношении Литвина за уклонение от воинской службы сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
По данным источника, блогер с начала осени проигнорировал три официальные повестки, которые ему были вручены.
В материале отмечается, что блогер Литвин публично заявлял о приобретении военного билета, чем фактически хвастался в социальных сетях. Согласно ст. 328 Уголовного кодекса России, за злостное уклонение от службы блогеру может грозить до двух лет лишения свободы.
SHOT подчеркивает, что если Литвин в ближайшее время не явится в военкомат, его могут объявить в розыск. Решение о возбуждении уголовного дела может быть принято в самое ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее блогера Литвина арестовали за драку на футбольном матче.