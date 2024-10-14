Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.7 комментариев
Блогера Литвина арестовали за драку на футбольном матче
Кузьминский суд арестовал блогера Литвина на 13 суток за мелкое хулиганство
Кузьминский районный суд Москвы арестовал блогера Михаила Литвина на 13 суток после инцидента на матче футбольной Медиалиги, где он подрался с болельщиком.
Кузьминский райсуд Москвы вынес решение о заключении блогера Михаила Литвина под административный арест на 13 суток за участие в драке во время матча футбольной Медиалиги, сообщает ТАСС. Суд определил, что Литвин виновен в нарушении по ст.20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство.
В ходе судебного заседания Михаил Литвин выразил сожаление о случившемся и пообещал, что такие инциденты больше не повторятся. Помимо Литвина, на 13 суток был арестован болельщик Сергей Плынин, который также участвовал в драке. Плынин, как и Литвин, был признан виновным в мелком хулиганстве.
Причиной конфликта стало оскорбление, выкрикнутое в адрес Литвина болельщиком ростовской команды. Блогер не сдержался и ударил оскорбившего его мужчину на трибуне, что и стало поводом для вмешательства суда.
Президент Медиалиги Николай Осипов заявил, что Литвин будет дисквалифицирован от участия в соревнованиях на срок минимум полгода. Вопрос будет рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарной комиссии Медиалиги, которое состоится в ближайшую среду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на матче Медиалиги между Lit Energy и СКА из Ростова-на-Дону блогер Михаил Литвин ударил болельщика по лицу, что привело к драке с участием рэпера Василия Вакуленко (Баста). В 2019 году Василий Вакуленко (Баста) стал владельцем клуба Профессиональной футбольной лиги зоны «Юг» СКА (Ростов-на-Дону).