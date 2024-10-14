Блогера Литвина арестовали за драку на футбольном матче

Кузьминский суд арестовал блогера Литвина на 13 суток за мелкое хулиганство

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кузьминский райсуд Москвы вынес решение о заключении блогера Михаила Литвина под административный арест на 13 суток за участие в драке во время матча футбольной Медиалиги, сообщает ТАСС. Суд определил, что Литвин виновен в нарушении по ст.20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство.

В ходе судебного заседания Михаил Литвин выразил сожаление о случившемся и пообещал, что такие инциденты больше не повторятся. Помимо Литвина, на 13 суток был арестован болельщик Сергей Плынин, который также участвовал в драке. Плынин, как и Литвин, был признан виновным в мелком хулиганстве.

Причиной конфликта стало оскорбление, выкрикнутое в адрес Литвина болельщиком ростовской команды. Блогер не сдержался и ударил оскорбившего его мужчину на трибуне, что и стало поводом для вмешательства суда.

Президент Медиалиги Николай Осипов заявил, что Литвин будет дисквалифицирован от участия в соревнованиях на срок минимум полгода. Вопрос будет рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарной комиссии Медиалиги, которое состоится в ближайшую среду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на матче Медиалиги между Lit Energy и СКА из Ростова-на-Дону блогер Михаил Литвин ударил болельщика по лицу, что привело к драке с участием рэпера Василия Вакуленко (Баста). В 2019 году Василий Вакуленко (Баста) стал владельцем клуба Профессиональной футбольной лиги зоны «Юг» СКА (Ростов-на-Дону).