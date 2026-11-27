Продюсер Пудовкин: Долина запланировала новый концерт в КНДР

Tекст: Денис Тельманов

Новые гастроли исполнительницы предварительно запланированы на лето следующего года, передает РИА «Новости». Отвечая на вопрос о планах артистки, представитель певицы подтвердил намерение организовать очередное шоу.

«Безусловно, еще одна поездка Ларисы Александровны в КНДР и выступление там состоятся. Ориентировочно – летом следующего года», – заявил Пудовкин.

Он отметил, что грядущее мероприятие, запланированное на 2027 год, пройдет в более камерном формате и не предполагает проведения грандиозного концерта.

При этом продюсер выразил абсолютную уверенность в том, что третья поездка артистки в Северную Корею также не за горами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель КНДР Ким Чен Ын поблагодарил выступивших в Пхеньяне российских артистов и пожал руку Ларисе Долиной.

В четверг народная артистка России выступила на концерте в столице Северной Кореи.

В начале месяца певица заявила о временной приостановке концертной деятельности для восстановления физических и моральных сил.