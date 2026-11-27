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Долина запланировала новый концерт в КНДР
Продюсер Пудовкин: Долина запланировала новый концерт в КНДР
Народная артистка России Лариса Долина планирует вновь посетить КНДР с концертом летом 2027 года, сообщил продюсер певицы Сергей Пудовкин.
Новые гастроли исполнительницы предварительно запланированы на лето следующего года, передает РИА «Новости». Отвечая на вопрос о планах артистки, представитель певицы подтвердил намерение организовать очередное шоу.
«Безусловно, еще одна поездка Ларисы Александровны в КНДР и выступление там состоятся. Ориентировочно – летом следующего года», – заявил Пудовкин.
Он отметил, что грядущее мероприятие, запланированное на 2027 год, пройдет в более камерном формате и не предполагает проведения грандиозного концерта.
При этом продюсер выразил абсолютную уверенность в том, что третья поездка артистки в Северную Корею также не за горами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель КНДР Ким Чен Ын поблагодарил выступивших в Пхеньяне российских артистов и пожал руку Ларисе Долиной.
В четверг народная артистка России выступила на концерте в столице Северной Кореи.
В начале месяца певица заявила о временной приостановке концертной деятельности для восстановления физических и моральных сил.