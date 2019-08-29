Киркоров устроил скандал на «Новой волне»

Певец Филипп Киркоров обрушился с нецензурной лексикой на организаторов музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи.

Кадры, снятые очевидцем, опубликовал телеканал Рен ТВ. «Вот такая репетиция Филиппа Киркорова на «Новой волне – 2019» в Сочи. Мат, мат и еще раз мат. Думаю, многие таким его не видели», – написал автор ролика.

В частности, артист, используя нецензурную лексику, возмущается тем, что подготовка к его выступлению пошла не по запланированному графику, сообщает «Пятый канал».

«Пока не отрепетируем сейчас с камерами, шоу ваше не начнется, понятно вам всем? … Пока здесь не появятся камеры, ничего здесь не будет», – заявил артист.

Поклонники певца, увидев такие кадры, стали его оправдывать. По их мнению, Киркоров разозлился по справедливой причине.

«Все окей, нормальный рабочий процесс. Ничего необычного. Он профессионал и требует, чтобы все к делу относились ответственно. Молодец», – прокомментировал один из них.

«И что? Он тоже человек. Всего лишь рабочий момент», – добавил другой.

Однако некоторые пользователи все же высказывали недовольство подобным поведением, но оказались в меньшинстве.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» проходит в 18-й раз. Среди исполнителей не только российские звезды, но и зарубежные, в том числе Наталья Орейро и Рита Ора.