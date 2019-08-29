Разин и Лоза вступились за Киркорова после скандала на «Новой волне»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин назвал скандал вокруг певца Филиппа Киркорова на «Новой волне» провокацией и призвал не обращать на это внимание. Артиста также поддержал и певец Юрий Лоза.

«Это провокация против Филиппа Киркорова, то, что устроили люди, тайно снявшие видео. Я сам никогда не пропускаю зрителей и посторонних людей на репетиции. Сказанные Филиппом в запале слова не надо принимать близко к сердцу. Он – человек творческий, талантливый и, конечно, не терпит, когда что-то идет не так», – сказал Разин РИА «Новости».

Он отметил, что те, кто выложил видео в Сеть, поступили подло.

«Я полностью на стороне Филиппа и считаю недопустимым раздувание этого скандала. Филипп – великолепный артист, прекрасный певец, хороший человек и очень хороший друг. Надо поддержать Филиппа, не обращая внимания на эту гадость», – добавил Разин.

Инцидент также прокомментировал певец Юрий Лоза. «Есть история конфликта, ее надо знать. Наверное, там у них какие-то взаимоотношения, договоренности. Всегда хочется, чтобы люди начали выполнять свое обещание. Когда этого не происходит, можно вести себя по-разному» – сказал он, передает НСН.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором Киркоров критикует организаторов конкурса «Новая волна» в Сочи, так как подготовка к его выступлению пошла не по запланированному графику.

Позже представители артиста объяснили, что технические службы, которые ушли на обед и не выполнили необходимые требования, попали Киркорову под горячую руку.