Руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский покинул здание суда в Киеве после решения об освобождении из-под стражи.

Вышинский покинул здание суда после того, как ему вручили постановление об освобождении. Он шел к машине в сопровождении многочисленных журналистов. После чего Вышинский и его адвокат уехали.

Перед выходом из суда Вышинский поблагодарил всех, кто поддерживал его, особенно представителя ОБСЕ по свободе слова и средствам массовой информации Арлема Дезира.

«Всем огромное спасибо. Пожалуй, я назову только одну фамилию. Это – представитель (ОБСЕ) по свободе слова и средствам массовой информации Дезир. Человек, который последовательно и буквально с первых дней отстаивал мою невиновность, и самое главное – необходимость выпустить меня из тюрьмы, как человека пострадавшего за выполнение своих профессиональных обязанностей. Но, еще раз повторюсь, это только один из большого количества тех людей, которые выступали (с поддержкой). Еще раз спасибо всем, где бы эти люди ни находились», – заявил Вышинский, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Он также отдельно поблагодарил своих защитников, в частности, адвоката Андрея Доманского, которые «испытывали огромное давление».

В среду представители стороны обвинения в Киевском апелляционном суде заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство руководителю портала РИА «Новости Украина». После этого суд постановил безотлагательно освободить Вышинского.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян приветствовала решение Киевского апелляционного суда. Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, комментируя освобождение Вышинского, заявил, что это «подтверждает политический характер состряпанного дела».

Сам Вышинский заявил, что пока не определился с конкретными планами, но намерен участвовать в судебном процессе в Киеве. Журналист также заявил, его дело было попыткой поднять рейтинг бывшего президента страны Петра Порошенко, и стоило экс-главе государства должности.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.