Полицейские в Югре помогли потушить пожар в частном доме

Экипаж ДПС в составе лейтенанта полиции Александра Трубачева и старшего лейтенанта полиции Игоря Телегина первым прибыл на место происшествия и помог семье потушить пожар.

На месте пожара сотрудников ДПС встретила женщина, которая рассказала, что ее муж находится на втором недостроенном этаже, где и произошло возгорание, однако добраться туда можно только по строительным лесам, сообщается на сайте МВД России.

«Игорь Телегин, не раздумывая, забрался по подмосткам и обнаружил хозяина дома, который пытался расчистить проход для сотрудников МЧС к очагу возгорания. Сотрудник полиции принялся помогать мужчине», – сказано на сайте.

Второй полицейский Александр Трубачев в это время помог вынести из дома двоих детей, которые спали на первом этаже, а потом подавал воду для тушения пожара.

«Ребята, так много каждый день сыпется со всех сторон информации, порочащей честь мундира, но вы его достойны. Огромное спасибо Вам за оказанную помощь! Она бесценна! Первые прибыли, первые нашли, первые помогли. Не устану говорить вам спасибо!» – написала пострадавшая в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Астрахани сотрудник ППС во время пожара спас девочку и ее мать, которые не могли выбраться с пятого этажа.