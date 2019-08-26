Полицейский в Астрахани спас из горящего дома девочку и ее мать

Сотрудник ППС во время пожара в многоэтажном доме спас девочку и ее мать, которые не могли выбраться с пятого этажа, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В полицию поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме, расположенном в Трусовском районе Астрахани. На место происшествия были направлены сотрудники патрульно-постовой службы старшина полиции Евгений Щеглов и сержант полиции Расул Сарбасов. Когда полицейские прибыли на место происшествия, очевидцы сообщили им, что в одной из квартир пятого этажа может находиться мама с малолетним ребенком», – передает ее слова ТАСС.

Волк рассказала, что Щеглов бросился в задымленный подъезд. На последнем этаже дома в дверном проеме он увидел 25-летнюю девушку, которая держала на руках девочку. Он укутал ребенка одеялом, взял его на руки, а женщину попросил прикрыть лицо мокрым полотенцем. После этого он вывел их на улицу.

«Выйдя на улицу, полицейский передал малышку врачам скорой медицинской помощи. Благодаря грамотным и своевременным действиям сотрудников полиции никто не пострадал», – сообщила официальный представитель МВД.