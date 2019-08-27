Члены правительства Таиланда нарушили конституцию при присяге королю

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и его кабмин нарушили конституцию, не полностью произнеся текст клятвы верности королю Маха Вачиралонгкорну 16 июля.

Как передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuter, Прают Чан-Оча и 35 кабмина заявили о своей лояльности королю, но каким-то образом забыли произнести последнее предложение, в котором говорится о поддержании и соблюдении конституции.

«Премьер-министр не процитировал все формулировки, как того требует конституция», – заявил генеральный секретарь канцелярии омбудсмена Раксагеча Чаечхаи.

Он отметил, что Конституционному суду придется принимать решение о том, что необходимо сделать, поскольку неполная клятва означает, что все действия правительства могут считаться неконституционными.

Напомним, в мае король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) был официально коронован в Бангкоке.