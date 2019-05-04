Короля Таиланда Раму Х официально короновали

В субботу король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) официально коронован в Бангкоке.

Трансляцию церемонии коронации ведут телеканалы страны, передает ТАСС.

Рама Х водрузил Великую корону победы весом 7,3 кг. После главный брамин вручил ему королевскую золотую пластину с полным официальным титулом, королевские регалии, древние ордена и другие атрибуты наивысшей власти.

Рама X взошел на престол 1 декабря 2016 года – на 50-й день после смерти своего отца, который правил королевством на протяжении 70 лет.

По решению монарха церемонию коронации отложили.