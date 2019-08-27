В Дагестане запустили проект «Аудиокниги на родных языках»

Союз молодежи Южного Дагестана запустил проект «Аудиокниги на родных языках» для людей с ограниченными возможностями.

В рамках проекта «Аудиокниги на родных языках» в интернете будет создана аудио-база литературных произведений, которой свободно может пользоваться каждый желающий. Так создатели проекта рассчитывают помочь подрастающему поколению и молодежи в изучении родных языков и приобщить людей с ограниченными возможностями к дагестанской литературе, сообщает местное издание «Лезги Газет».

По словам руководителя проекта Марины Ибрагимовой, идея записи аудиокниг была поддержана Национальной библиотекой, которая поможет с необходимой литературой.

Проект будет реализован студентами русско-дагестанского отделения филологического факультета ДГУ и победителями конкурса авторских стихотворений «Наследие Юждага».

Ранее сообщалось, что проекту помощи детям-инвалидам в Находке выделили дополнительное финансирование.