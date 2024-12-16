Стоимость биткойна превысила 105 тыс. долларов

Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.61 комментарий
Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.61 комментарий
Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечет».24 комментария
Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.9 комментариев
В Telegram-канале Минобороны говорится, что ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США. Как сообщается в сводке министерства, для уничтожения целей использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.
Кроме того, российские силы нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.
Ранее российские войска успешно освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в ДНР, отразив ряд контратак ВСУ и нанеся значительные потери противнику.
В воскресенье Минобороны сообщило, что бойцы группировки «Центр» освободили населенный пункт Петровка в ДНР. До этого сообщалось, что российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.
В Telegram-канале Минобороны говорится, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение вооруженным формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и других в Харьковской области. Противник потерял свыше 70 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30, также уничтожен склад боеприпасов.
Как указали в ведомстве, подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской области и Серебрянском лесничестве. Потери ВСУ составили более 550 военнослужащих и несколько единиц боевой техники.
В результате действий группировки войск «Юг» освобожден Веселый Гай. ВСУ потеряли до 400 военнослужащих и несколько единиц тяжелого вооружения в Донецкой народной республике. Группировка войск «Центр» освободила Пушкино, уничтожив множество техники и отразив 10 контратак противника, уточнили в Минобороны.
Подразделения группировки войск «Восток» и «Днепр» продолжили наступательные действия в Запорожской области, нанеся значительные потери ВСУ. Российские оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили важные объекты и средства противовоздушной обороны противника, включая радиолокационные станции и установки зенитных ракетных комплексов, добавили в ведомстве.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 116 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.
В воскресенье Минобороны сообщило, что бойцы группировки «Центр» освободили населенный пункт Петровка в ДНР. До этого сообщалось, что российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.
Морской эксперт: У танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе была возможность переждать шторм
«Выход любого судна из порта оформляется заблаговременно. «Волгонефть» представляет собой танкер класса «река-море». Строили такие суда еще в 70-х годах, соответственно, их эксплуатация должна быть особенно аккуратной. При отправлении необходимо учитывать каждую деталь. Обычно, такие суда отправляются в плавание на относительно небольшой промежуток времени», – рассказывает источник газеты ВЗГЛЯД в речном пароходстве.
«Конечно, в текущей ситуации еще предстоит разобраться. Многие детали трагедии остаются неясны. Однако в большинстве крушений ответственность за произошедшее принимает на себя капитан судна. Не исключаю, что решение об отправке в рейс в плохую погоду принимал именно он. Обычно, возможность отстояться и переждать шторм всегда имеется», – акцентирует он.
«Но вина также может лежать и на руководстве порта. Если судно только отошло от берега, то вполне возможно, что администрация не порекомендовала команде задержать рейс. Имелась ли у них информация о штормовых условиях – еще один вопрос, в котором предстоит разобраться», – считает собеседник.
«Тем не менее, повторюсь: для точного назначения виновных еще предстоит более подробно разобраться в ситуации. Что касается мазутного пятна, то, боюсь, в неспокойной обстановке что-либо предпринять не получится. Скорее всего, придется дождаться стабилизации погоды. Только после этого можно будет начать очистительные работы», – полагает эксперт.
«Обычно этот процесс происходит следующим образом: место разлива обнесут бонами. На данный участок акватории будет ограничен заплыв посторонних судов. К пятну можно подпускать лишь те корабли, которые будут непосредственно работать над его ликвидацией. Занимаются подобной работой обычно администрации порта, в ведении которого находится зона загрязнения», – заключил источник.
Ранее в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Информация об аварии на первом судне поступила около 12:00 мск. Машина перевозила 4,3 тыс. тонн мазута. ЧП произошло в восьми км от берега. В условиях шторма у корабля оторвалась носовая часть. На борту находилось 13 человек, которые укрылись в кормовой части. Команду удалось эвакуировать, однако один ее член погиб.
В настоящий момент 11 пострадавших доставлены в городскую больницу Анапы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Спустя час МЧС сообщило о повреждении второго судна. Танкер сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. Экипаж корабля состоит из 14 моряков. В общей сложности оба танкера перевозили 9 тыс. тонн мазута.
Объем загрязнения акватории уточняется. Пресс-служба Минприроды России сообщила, что на месте работают специалисты Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений по Южному Федеральному округу. На текущий момент на месте аварии проводятся необходимые замеры для оценки ситуации.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, о начале спасательных работ распорядился лично Владимир Путин. Глава государства поручил создать правительственную рабочую группу, которую возглавит вице-премьер Виталий Савельев. В ее задачи также будет входить ликвидация последствий разлива топлива.
Как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Крыма и Севастополя, по результатам аварии были возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. После известий о гибели члена экипажа, одно из дел переквалифицировали на более тяжкий состав.
«Боевые действия на Запорожском направлении сохраняют относительно спокойный характер. Тем не менее российские войска продолжают медленное продвижение от Работино к Орехову. Это вынуждает противника удерживать на данном участке фронта значительные силы, не давая ВСУ сосредоточить усилия на более важных горячих точках», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Имеются значимые успехи в Великой Новоселке. Наступающие российские подразделения постепенно подходят к населенному пункту с юга. С востока мы атакуем Новый Комар, что делает снабжение противника с севера невозможным. В украинской армии сложившееся положение оценивают как критическое», – отмечает он.
«ВСУ понимают значимость Великой Новоселки. В случае ее освобождения, они столкнутся с угрозой потери всего участка фронта, вплоть до Гуляйполя. Оба населенных пункта – значимые укрепрайоны, вокруг которых у противника выстроена вся стратегия региональной обороны. Ситуация для Украины осложняется и отсутствием крупных резервов», – считает собеседник.
«На этом фоне власти страны начинают эвакуацию из прифронтовых поселений. Так, например, стало известно о принудительном вывозе населения из Малой Токмачки. Тем не менее интерпретировать данные действия как подготовку к сдаче не стоит. Здесь стоит вспомнить пример Сумской области», – акцентирует эксперт.
«Здесь украинские власти регулярно инициируют процедуры эвакуации. Однако наступления России в этом регионе в ближайшее время не предвидится. В целом масштабного продвижения в Запорожской области ожидать не стоит. Конечно, Орехов и Гуляйполе – важные со стратегической точки зрения пункты, но в настоящий момент у нас имеются более важные направления фронта», – заключил Онуфриенко.
Ранее командование ВСУ запретило личному составу покидать Великую Новоселку. Данное решение было принято на фоне участившейся тенденции к сдаче в плен военных, присутствующих на данном участке. До этого российские войска успешно провели зачистку Нового Комара и Благодатного, расположенных неподалеку от населенного пункта.
Кроме того, власти Украина объявили о принудительной эвакуации жителей села Малая Токмачка. По словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, вывоз населения носит срочный характер и связан он с резким ухудшением ситуации на Запорожском направлении.
Он добавил, что российская армия постепенно приближается к окраинам села. Местные жители передают бойцам координаты размещения украинских сил, чтобы ускорить процесс освобождения региона. Помимо этого, продвижение наблюдается в районе села Белогорье, расположенного юго-восточнее Малой Токмачки.
Сийярто, как сообщает РИА «Новости», заявил о некультурном отказе Киева в организации телефонного разговора между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским. Сийярто пояснил, что после разговора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, он проинформировал об этом украинских коллег и попросил устроить возможность для беседы Орбана с Зеленским. Однако Венгрия получила отказ, что, по словам Сийярто, является беспрецедентным случаем в дипломатии.
Сийярто сообщил, что обращение было сделано украинскому коллеге Андрею Сибиге и главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. По его словам, отказ был выражен в напряженной и некультурной форме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия предложила Украине рождественское перемирие и обмен пленными с Россией, но Владимир Зеленский отказался от этой инициативы. ФСБ передала Венгрии список для обмена пленными с Украиной. Кремль поддержал усилия Орбана по обмену пленными.
Источник уточнил, что только на территории ТЭС находятся минимум две сотни солдат. Также очаги противостояния зафиксированы в городской черте, передает РИА «Новости».
Силовики отметили, что группировка украинских военных медленно, но уверенно подвергается уничтожению. ВСУ не предоставляют возможность покинуть город.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска накануне заняли опорный пункт ВСУ у Успеновки, расположенной южнее Курахова, артиллеристы уничтожили блиндаж ВСУ в Запорожской области, а также ВС России подавили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении.
Песков уточнил, что президент выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. Путин распорядился создать правительственную рабочую группу, которую возглавит вице-премьер Виталий Савельев. В состав группы также войдут главы министерств, уже участвовавшие в докладах. Основной задачей рабочей группы будет организация спасательных работ и ликвидация последствий разлива топлива, добавил пресс-секретарь главы государства, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Морспасслужба направила два судна к месту крушения танкеров в Черном море. Танкер «Волгонефть» потерял носовую часть в Керченском проливе, а второй танкер получил повреждения в том же проливе. Позже стало известно, что с танкера «Волгонефть 212» экстренно эвакуировали 13 членов экипажа, однако один из них погиб на месте.
В Москве ожидаются снегопады, гололедица и юго-западный ветер с порывами
В Гидрометцентре РФ сообщили, что в понедельник в Москве и Подмосковье прогнозируется ухудшение погодных условий, передает ТАСС. В течение дня ожидается снег и мокрый снег, местами метель и налипание мокрого снега. Усугубит ситуацию юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью от 7 до 12 метров в секунду с отдельными порывами до 17 метров в секунду.
На дорогах возможна гололедица и снежные заносы. Температура воздуха в дневные часы в Москве может подняться до плюс 1 °C, а в Подмосковье колебаться от -3 °до +2 °C. Ночью температура воздуха снизится до -6 °C в столице и до -8 °C в области.
На данный момент в регионе введен желтый уровень погодной опасности, связанный с вероятностью гололедицы. Этот уровень сигнализирует о потенциально опасных метеорологических условиях.
Синоптики также прогнозируют, что 17 декабря в регионе сохранится снег и метель, а температура воздуха будет около нуля градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года в Москве установились обильные снегопады, которые привели к образованию январских сугробов. Снежный покров в городе достиг высоты 13 см за сутки. Роскосмос показал снимок мощного циклона, нависшего над Москвой.
Каха Каладзе обвинил президента Зурабишвили в действиях против интересов Грузии
Каладзе заявил, что Зурабишвили управляется внешними силами, а ее действия противоречат национальным интересам страны. «Она враг Грузии, враг нашей государственности», – подчеркнул он.
Каладзе также отметил, что Зурабишвили «оскорбляет 1 млн 120 тыс. избирателей «Грузинской мечты», которые проголосовали за мир» на парламентских выборах 26 октября. По его мнению, ее заявления и действия идут вразрез с национальными приоритетами.
Кроме того, Каладзе выразил уверенность в том, что избранный накануне президентом Михаил Кавелашвили станет «достойным президентом», который будет «достойно служить народу Грузии». Он подчеркнул, что новый президент поддержит мир и стабильность в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в парламенте Грузии впервые появилась оппозиция. В Тбилиси назвали санкции США против грузинских официальных лиц «лишенными смысла». В Грузии пообещали использовать силу для вывода из президентского дворца Зурабишвили.
Как сообщает Reuters, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении наладить механизмы поставок продовольствия в Сирию после свержения президента Башара Асада. Для этих целей будет задействовано сотрудничество с международными организациями и партнерами.
Украина являлась одним из крупнейших экспортеров зерна и масличных культур в мире. Ранее поставки украинского зерна осуществлялись в страны Ближнего Востока, но Сирия не входила в их число. Ситуация изменилась после прекращения поставок российской пшеницы в Сирию из-за неопределенности и задержек с оплатой.
Зеленский подчеркнул готовность Украины помочь Сирии с решением потенциального продовольственного кризиса, предложив использовать гуманитарную программу «Зерно с Украины». «Мы готовы помочь Сирии предотвратить продовольственный кризис, особенно через программу «Зерно с Украины», – написал Зеленский на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), добавив, что уже дал поручение правительству разработать соответствующие механизмы поставок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, падение режима Асада повысило значимость Украины для России в стратегическом плане. Politico назвала победителей и проигравших после краха режима Асада, отметив изменение геополитического баланса. В результате падения Асада на Ближнем Востоке образовался вакуум власти, что создало новые вызовы для регионального и глобального порядка.
Политолог Рар: ХДС готов принести экономику ФРГ в жертву политическим амбициям
«Системные партии недооценивают уровень экономических потрясений в Германии. Они считают, что все проблемы решатся благодаря простому перераспределению имеющихся в бюджете средств. «Зеленые», например, и вовсе настаивают на взятии новых долгов и вложении капитала в экологические проекты», – сказал германский политолог Александр Рар.
«По их мнению, зеленая экономика в скором времени заменит традиционную, благодаря чему Берлин сможет экспортировать во многие страны собственные наработки в данной сфере. Представители СДПГ же твердят, что социально-рыночная экономика в ФРГ продолжает работать, поэтому все расходы на общество необходимо подкрепить кредитами, а сверхбогатых вновь предстоит «подоить», – акцентирует он.
«Свободная демократическая партия (СвДП) бьет тревогу по поводу деиндустриализации страны и Европы, но в левых СМИ их предпочитают «топить», называя паникерами. Христианско-демократический союз (ХДС) в этой ситуации все не может найти себя: с одной стороны, он хочет показаться представителем интересов и бедных, и богатых», – считает собеседник.
«С другой – лидер партии Фридрих Мерц, видимо, хочет создать будущее правительство в коалиции с «зелеными», тем самым оставив Хебека министром экономики. Если это случится, то обновление экономики будет поставлено в жертву политической тактике», – заключил Рар.
Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол. В интервью изданию Bild он подчеркнул, что Германия до сих пор остается «экспортной» страной, которая нуждается в открытых рынках. Между тем США и КНР постепенно водят протекционистские меры, что мешает развитию Берлина.
Хабек добавил, что китайские электромобили представляют угрозу для немецкой автомобильной промышленности, а отсутствие инвестиций в инфраструктуру и квалифицированных работников привело к негативным последствиям. При этом он выразил неудовлетворенность действующими налоговыми условиями.
Напомним, экономическая стагнация в Германии продолжается уже пять лет, а согласно прогнозу Института экономики ФРГ, в этом году ВВП страны сократится на 0,1% с учетом инфляции. Исследование компании YouGov показало, что подавляющее большинство немцев недовольны текущим положением дел, называя его «плохим». При этом улучшений ожидает лишь малый процент населения.
Хабек в интервью Bild отметил, что бизнес-модель Германии, зависящая от экспорта, оказалась в тупике на фоне закрытия рынков США и Китая. «Наша бизнес-модель в любом случае действительно загнана в угол. Германия – экспортная страна, нам нужны открытые рынки», – добавил он Хабек, передает РИА «Новости».
Он добавил, что китайские электромобили представляют угрозу для немецкой автомобильной промышленности, а отсутствие инвестиций в инфраструктуру, налоговые условия и квалифицированных работников привело к негативным последствиям. Так Хабек ответил на вопрос о том, перестала ли работать немецкая бизнес-модель без дешевого российского газа.
Экономическая стагнация в Германии продолжается уже пять лет, и, согласно прогнозу Института экономики Германии, в этом году ВВП страны сократится на 0,1% с учетом инфляции. Исследование компании YouGov показало, что подавляющее большинство немцев недовольны текущим экономическим положением и считают его «плохим», при этом лишь немногие ожидают улучшения в ближайшие десятилетия.
В ноябре немецкие промышленники выразили стремление вернуться к ведению бизнеса в России при поддержке нового правительства в Германии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Штеффен Котре назвал отказ от российской энергии «выстрелом в ногу» для Германии, отметив, что такие шаги наносят значительный вред экономике страны. До этого Роберт Хабек признал, что его страна слишком зависима от российского газа и китайского рынка.
The Washington Post: Белый дом назвал падение режима Асада успехом политики Байдена
Президент США Джо Байден и его администрация активно используют падение президента Сирии Башара Асада в качестве аргумента в защиту своей политики на Ближнем Востоке, передает The Washington Post. В Белом доме подчеркивают, что поддержка Израиля и подход Байдена к региону сыграли ключевую роль в ослаблении влияния таких группировок, как ХАМАС и Хезболла, что в итоге привело к свержению Асада.
Однако, несмотря на такую интерпретацию, многие аналитики считают, что администрация Байдена приписывает себе излишнюю заслугу за события, в значительной степени обусловленные региональными актерами. Гуманитарные организации также утверждают, что падение Асада не компенсирует гибель и разрушения в Газе. Война в Газе привела к гибели почти 45 тыс. палестинцев, более 100 тыс. получили ранения, а условия жизни остаются крайне тяжелыми.
Несмотря на стратегические успехи, такие как ослабление Хезболлы и ХАМАС, администрации Байдена приходится сталкиваться с критикой, в том числе и внутри его собственной партии. В Сенате США не прошла инициатива по блокировке продаж оружия Израилю, однако она получила поддержку 19 демократов, что говорит о растущем недовольстве политикой Байдена на Ближнем Востоке.
В сложившейся ситуации администрация Байдена стремится заключить соглашение о прекращении огня в Газе, для чего ведется сотрудничество с командой избранного президента Дональда Трампа. Хотя перспективы перемирия кажутся более реальными, чем когда-либо ранее, предыдущие попытки достижения соглашения потерпели неудачу.
На фоне критики и сложных условий на Ближнем Востоке, администрация Байдена акцентирует внимание на положительных результатах, таких как падение режима Асада. Однако эксперты предупреждают, что события в регионе по-прежнему развиваются и преждевременно делать окончательные выводы о новом этапе на Ближнем Востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США приняли решение оставить свои войска в Сирии после падения режима Башара Асада с целью продолжения борьбы с терроризмом.
Как указали в пресс-службе, второй танкер после продолжительного дрейфа оказался на мели в 80 метрах от берега в районе порта Тамань. Экипаж из 14 человек все еще находится на судне, с ними поддерживается связь, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию, передает РИА «Новости».
Представитель МЧС отметил, что в данный момент разрабатывается план эвакуации экипажа.
Ранее сообщалось, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера «Волгонефть 212» в Черном море переквалифицировано на более тяжкий состав в связи с гибелью члена экипажа, сообщает ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Морспасслужба направила два судна к месту крушения танкеров в Черном море. Танкер «Волгонефть» потерял носовую часть в Керченском проливе, а второй танкер получил повреждения в том же проливе. Позже стало известно, что с танкера «Волгонефть 212» экстренно эвакуировали 13 членов экипажа, однако один из них погиб на месте.
Танкер «Волгонефть 212» в Керченском проливе сел на мель, второй лег в дрейф
МЧС России информирует о том, что танкер «Волгонефть 212» из-за полученных повреждений оказался на мели. Другой танкер «Волгонефть 239» также получил повреждения и теперь дрейфует, сообщает РИА «Новости».
По данным ведомства, ситуация требует немедленного вмешательства спасательных служб. Специалисты на месте работают над оценкой ущерба и разработкой плана по предотвращению возможных экологических последствий. На данный момент информации о разливах нефти и угрозе окружающей среде не поступало.
Спасательные операции продолжаются, власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности судоходства в проливе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Керченском проливе шторм повредил танкер «Волгонефть 239», на борту которого находились 14 человек, включая экипаж; танкер, перевозивший более четырех тонн мазута, столкнулся с серьезными повреждениями.
Кроме того, спасатели успешно подняли из воды восемь членов экипажа танкера, терпящего бедствие в Керченском проливе, тогда как спасательная операция по поиску оставшихся пяти продолжается.