Проекту помощи детям-инвалидам в Находке выделили дополнительное финансирование

«Комната дневного пребывания в Находке» – это не просто место, где можно оставить ребенка-инвалида. Каждый день с особыми, как тут говорят, детьми разного возраста занимаются профессионалы. Специалисты ведут работу даже с теми, кто совсем не разговаривает», – рассказала газете ВЗГЛЯД организатор проекта «Шаг навстречу жизни» Ирина Бондарь.

«В 2018 году мы выиграли президентский грант размером 718 тысяч рублей и подали заявку на субсидирование в администрацию Приморского края. Наша заявка победила, и мы получили еще 200 тысяч рублей для развития проекта, который посвящен работе с детьми», – пояснила председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Ирина Бондарь.

«Затем, в январе 2019 года администрация города Находка предоставила центру помещение. Всего за один месяц совместными усилиями с родителями удалось сделать ремонт. Также было закуплено оборудование, и в феврале в комнате дневного пребывания уже начались первые занятия, которые проходят с тех пор практически ежедневно», – отметила организатор проекта.

«Согласно условиям предоставления гранта, с февраля по ноябрь у нас должны были пройти обучение 46 детей. На сегодняшний день у нас обучается уже 100 детей, и это только первый набор. Скоро стартует следующий поток. Спрос на услуги комнаты дневного пребывания очень большой», – поделилась Бондарь.

По ее словам, в рамках проекта «Шаг навстречу жизни» работают юрист, психолог, и дважды в неделю детей принимает логопед. Причем этот специалист работает даже со сложными детьми-аутистами, которые совсем не разговаривают и почти не идут на контакт.

В центре дети занимаются лепкой, вокалом, принимают участие в постановках пальчикового кукольного театра. Также благодаря клубу собаководов центр помогает детям социализироваться, еженедельно проводя занятия с участием собак-ретвиверов.

«Я вам открою тайну: все особые дети боятся собак. А дети с ментальными заболеваниями даже не могут до них дотрагиваться. Им это неприятно. Однако сейчас, летом, мы просим привезти уже не одну, а три-четыре собаки и у нас каждый раз с ними занимаются 10-15 детей», – говорит Бондарь.

«Помимо этого, у нас пятеро родителей проходят дистанционное обучение на тьютора – педагога, который может сопровождать детей-инвалидов на занятия. А вообще, когда мы готовили проект – думали, что у нас будут заниматься один-два ребенка. Но наши методы сейчас пользуются спросом. Иногда у нас проходят большие мастер-классы, мы выезжаем на природу. Для многодетных семей, где есть один особый ребенок, а у него еще есть сестра или брат, мы разработали программу и этих детей также включили в наш проект», – рассказала председатель приморского общества инвалидов.

«Самое главное, что к нам приводят детей, которые постоянно находятся дома и не могут посещать детские сады и школы, и этих детей мы приводим к нам в комнату и вместе с волонтерами играем с ними, пробуем наладить контакт», – сказал Бондарь.

«Сейчас мы планируем отремонтировать еще одну комнату. Будем проводить совместные занятия наших деток с бабушками из общества инвалидов, а там тоже у нас 800 человек. Планируем мастер-классы. У нас есть спортсмены, им уже около 80 лет, при этом они прекрасно играют в шахматы, шашки. Они будут обучать детей. Есть хороший проектор для показа фильмов. Попасть в кинотеатр получается не всегда, поэтому мы будем смотреть кино у нас. Так что планируем развиваться и работать», – заключила Ирина Бондарь.

Напомним, Фонд президентских грантов начал работу 3 апреля 2017 года. Всего в течение 2017-2019 годов Фонд президентских грантов организовал шесть конкурсов на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, в которых приняли участие 21 714 некоммерческих организаций. Ими было подготовлено и подано 53 268 социально значимых проектов. По итогам пяти конкурсов поддержано 8 430 проектов на общую сумму 17,8 млрд рублей.