Япония собралась поставить России условия для возвращения в G8

Токио считает, что возвращение к формату G8 нельзя исключать при выполнении определенных условий, заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

«Формат «восьмерки» существовал раньше, поэтому нельзя исключить возвращения к нему с участием России при выполнении определенных условий», – приводит ТАСС слова главы МИД Японии.

Министр не уточнил, о каких условиях идет речь, однако отметил, что пока сложно сказать, сколько на это потребуется времени. Вместе с тем Коно заявил, что Япония не меняет позицию по Крыму и считает воссоединение полуострова с Россией неприемлемым.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участники G7 не смогли прийти к единому мнению по вопросу приглашения России в «Большую восьмерку».

Отметим, в Кремле заявляли о наличии более эффективных форматов в сравнении с G8.

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