Синоптики пообещали первые заморозки в Москве до конца лета

В ночь на четверг в Москве ожидаются первые заморозки, об этом сообщает Гидрометцентр.

«Быстрая смена воздушных масс обеспечит в столичном регионе переменчивую погоду с колебаниями температуры: умеренно теплые начало и завершение недели и кратковременную прохладу в середине», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По этим данным, ночь на четверг будет малооблачной и прохладной, в Москве температура может снизиться до 5-7 градусов, в центре – до 9-11 градусов, в Подмосковье – до 2-7 градусов, местами – до -2.

После полудня в столице температура поднимется до 20-22 градусов, в регионе – до 17-22.

После синоптики прогнозируют возвращение температурных показателей к норме.