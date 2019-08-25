В Харькове рухнул действующий автомобильный мост

В воскресенье утром возле Харьковской окружной дороги обвалился автомобильный мост, движение машин в этом районе перекрыто, сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции Харьковской области.

«25 августа в 8.46 в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение о том, что обрушилась одна сторона моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин. По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. Информация получила подтверждение», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Утверждается, что никто не пострадал. Сейчас движение в районе обрушения моста перекрыто.