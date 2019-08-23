Суд отказал в отводе прокурора по делу Уилана

Лефортовский суд Москвы отказал в отводе прокурора из процесса американца Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже.

Отвод прокурору заявил сам Уилан, который заявил, что сотрудники ФСБ нарушают его права, а прокуратура действует в интересах спецслужбы и «ничего не предпринимает».

«Суд находит отвод необоснованным и оставляет его без удовлетворения», – передает РИА «Новости» решение судьи, добавившего, что Уилан не пояснил, каким образом прокурор заинтересован в исходе дела.

В пятницу в Лефортовском суде рассматривается ходатайство о продлении ареста Уилана до конца октября.

Уилан также заявил, что его не уведомляли о текущем слушании, пожаловался, что месяц не видел адвоката и ему не сказали заранее о заседании.

«Меня привезли сюда утром и уведомили о заседании только за два часа, меня заранее о нем не предупредили. Я не видел моего адвоката более месяца, я не мог с ними проконсультироваться и ознакомиться с документами», – сказал Уилан.

Он подчеркнул, что следствие не ознакомило его с документами, касающимися сроков продления содержания под стражей, а также сказал, что не согласен с решением судьи отказать в отводе прокурора.

«Вы просто поддерживаете прокуратуру, здесь нет никакого судебного процесса», – добавил Уилан.

Кроме того, Уилан пожаловался на состояние здоровья.

«Они толкают меня, даже несмотря на то, что у меня проблемы со здоровьем», – заявил Уилан, когда его вели по коридору в суд.

Перед началом суда он попросил, чтобы консульские работники посетили его в СИЗО, а позже пожаловался на то, что переводчик, который присутствовал с его адвокатом на заседании, не понимает его.

«Я говорю на британском, американском, канадском диалекте английского языка, и она меня не понимает», – заявил обвиняемый.



Уилана задержали в декабре 2018 года по подозрению в сбореданных об одной из российских спецслужб в пользу США. Сообщалось, что его схватили во время шпионской акции. У Уилана были найденыдокументы, содержащие государственную тайну. По версии защиты американца, он приехал в Москву на свадьбу к другу. У задержанного имеется четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании.

В мае адвокат рассказал, что обвиняемый в шпионаже гражданин четырех стран Пол Уилан в камере СИЗО держится бодро и занимается физическими упражнениями.

Напомним, в июне американское посольство в Москве направило в МИД России ноту протеста из-за якобы ненадлежащего обращения в СИЗО с арестованным американцем Полом Уиланом.

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