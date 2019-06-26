США направили России ноту протеста

Американское посольство в Москве направило в МИД России ноту протеста из-за якобы ненадлежащего обращения в СИЗО с арестованным американцем Полом Уиланом.

«Посольство США направило ноту протеста в МИД РФ в связи с ненадлежащим обращением с Полом Уиланом в СИЗО. Мы попросили расследовать эту ситуацию и обеспечить безопасность и защиту г-на Уилана», – передает ТАСС заявление дипмиссии.

Адвокат арестованного амеркианца в конце мая рассказал, что обвиняемый в шпионаже Уилан в камере СИЗО держится бодро и занимается физическими упражнениями.

Уилана задержали в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных об одной из российских спецслужб в пользу США. У него нашли документы, которые содержат государственную тайну.

Сам американец утверждает, что приехал в Москву на свадьбу.

24 мая суд продлил его арест до конца лета.