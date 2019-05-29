Адвокат рассказал о состоянии обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

Адвокат рассказал, что обвиняемый в шпионаже гражданин четырех стран Пол Уилан в камере СИЗО держится бодро и занимается физическими упражнениями.

«Он держится бодро, занимается спортом на прогулке или в камере, отжимается, качает пресс», – сообщил адвокат Уилана Владимир Жеребенков РИА «Новости».

Он также уточнил, что следователь не планировал звать их в ближайшие две недели на какие-то действия.

«Дипломаты из американского посольства выдали ему два полных англо-русских словаря под редакцией Мюллера. К сожалению, больше никаких других книг у него нет, потому что в библиотеке нет литературы на английском языке», – сказал адвокат.

Ранее замглавы Общественной национальной комиссии Москвы (ОНК) Ева Меркачева рассказала, что представители ОНК не могут общаться с Уиланом, так как не решен вопрос с переводчиком, а разговаривать на английском языке в СИЗО «Лефортово» запрещено.

Напомним, Пола Уилана задержали в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных об одной из российских спецслужб в пользу США.

У Уилана были найдены документы, содержащие государственную тайну. По версии защиты американца, он приехал в Москву на свадьбу к другу.

24 мая суд продлил его арест до конца лета, после этого американские дипломаты потребовали срочного доступа в Уилану.