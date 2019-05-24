Американские дипломаты попросили срочного доступа к Уилану

Американское посольство призвало власти России немедленно предоставить к обвиняемому в шпионаже Полу Уилану консульский доступ для обсуждения его состояния.

«Мы призываем российские власти позволить нашим консульским работникам немедленно встретиться с Полом Уиланом, чтобы мы могли напрямую поговорить с ним о его безопасности и состоянии», – приводит РИА «Новости» заявление пресс-секретаря американской дипмиссии Андреа Калан.

Ранее по решению Лефортовского суда Москвы арест гражданина четырех государств Уилана продлили до 29 августа 2019 года. До этого обвиняемый заявил, что капитан ФСБ оскорблял его и угрожал жизни.

Напомним, Уилана задержали в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных об одной из российских спецслужб в пользу США. Сообщалось, что его схватили во время шпионской акции. У Уилана были найдены документы, содержащие государственную тайну. По версии защиты американца, он приехал в Москву на свадьбу к другу. У задержанного имеется четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании.