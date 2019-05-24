Суд продлил арест Пола Уилана

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Лукашенко уколол Россию казахской нефтяной иглой

Лукашенко устроил новый торг с Россией с целью выбить больше денег Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС
После многолетних поисков Александр Лукашенко наконец нашел альтернативу российской нефти. Оказалось, далеко ходить не надо было. Поделиться с белорусами своими природными богатствами готов еще один член ЕАЭС – Казахстан. Почему белорусский батька столько лет не замечал, что в стране Великой Степи тоже добывают нефть? Подробности...
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Зачем к Путину приезжал черный друг Брежнева

Первый визит Сассу-Нгессо в Москву в качестве президента Конго состоялся в 1981 году - после переговоров с БрежневымФото: Василий Егоров, Эдуард Песов/Фотохроника ТАСС
В мире остался только один правящий лидер, который общался с Леонидом Брежневым, уже будучи главой государства – и на этой неделе он вернулся в Кремль. Конголезский президент Дени Сассу-Нгессо не первый раз приезжает к Путину, но за последние годы позиции России в Африке заметно укрепились, и интерес Конго к нашей стране еще больше возрос. Подробности...
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Как русские моряки принудили шведов к миру

Сражение у острова Эзель стало одним из переломных моментов Северной войныФото: Людвиг Рихард, 1895 г.
Эту дату сегодня мало кто вспоминает – и совершенно напрасно. Сражение у острова Эзель, состоявшееся ровно триста лет назад, 24 мая 1719 года, стало первой большой победой русского флота в открытом море. Почему оно имеет для России столь большое значение и как повлияло на геополитическое положение Швеции? Подробности...
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Донбасс потребовал от Зеленского прекращения огня

Защитники ДНР и ЛНР завоевали уважение со стороны украинских политиковФото: Geovien So/Barcroft Media/ТАСС
Украинский генералитет провел ловкий маневр, призванный обмануть собственного нового главнокомандующего Зеленского. Перед своей отставкой бывший начальник генштаба Муженко приказал провести опрос военных «относительно возможных переговоров с ЛНР/ДНР», но новый начальник генштаба отменил это социсследование. В Донецке и Луганске напомнили Зеленскому, что счетчик артобстрелов мирных сограждан уже пошел от его лица. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Ковровые блокировки корпорации добра

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Свобода слова? Банковская тайна? Независимость прессы? Свобода предпринимательства и распространения технологий? Забудьте. Это все стоит не больше, чем щелчок пальцев правительства одной страны. И мы знаем эту страну. Подробности...
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Берегите мозг от взлома

Сергей Худиев, публицист, богослов
Психотренинги часто гораздо опаснее, чем хирургические операции. Тем не менее вполне адекватные люди ходят на них толпами, не задумываясь о последствиях. Это же так удобно – измениться, не делая для этого ничего. Но так не бывает. Подробности...
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Либералам не стоит сравнивать Зеленского с Путиным

Андрей Бабицкий, журналист
Сравнивать Путина и Зеленского – все равно что сравнивать мощный авиалайнер и игрушечную модель самолета. К тому же как тут не вспомнить другого кумира либералов и «антагониста» Путина – Михаила Саакашвили. Ну и где он теперь? Подробности...
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          Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?
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            Суд продлил арест Пола Уилана

            24 мая 2019, 13:25

            Текст: Алексей Дегтярев

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            По решению Лефортовского суда Москвы арест гражданина четырех государств Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже, продлен до конца лета.

            «Продлить обвиняемому Уилану меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 29 августа 2019 года», – сказал судья Сергей Рябцев, передает РИА «Новости».

            Само судебное заседание прошло в закрытом режиме, но слушателей допустили к оглашению постановления.

            Защита просила в суде отклонить ходатайство ФСБ о продлении ареста, адвокат Владимир Жеребенков заявлял, что Уилан может проживать под домашним арестом и не планирует скрываться от следствия.

            Обвиняемый в зале суда с помощью переводчика сообщил, что его жизни якобы угрожает следователь ФСБ. Капитан ФСБ Алексей Хижняк «ведет себя непрофессионально, оскорбляет мое достоинство и угрожает моей жизни», заявил Уилан.

            Напомним, Пола Уилана задержали в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных об одной из российских спецслужб в пользу США. Сообщалось, что его схватили во время шпионской акции. У Уилана были найдены документы, содержащие государственную тайну. По версии защиты американца, он приехал в Москву на свадьбу к другу.

            У задержанного имеется четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании.


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