Суд продлил арест Пола Уилана

По решению Лефортовского суда Москвы арест гражданина четырех государств Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже, продлен до конца лета.

«Продлить обвиняемому Уилану меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 29 августа 2019 года», – сказал судья Сергей Рябцев, передает РИА «Новости».

Само судебное заседание прошло в закрытом режиме, но слушателей допустили к оглашению постановления.

Защита просила в суде отклонить ходатайство ФСБ о продлении ареста, адвокат Владимир Жеребенков заявлял, что Уилан может проживать под домашним арестом и не планирует скрываться от следствия.

Обвиняемый в зале суда с помощью переводчика сообщил, что его жизни якобы угрожает следователь ФСБ. Капитан ФСБ Алексей Хижняк «ведет себя непрофессионально, оскорбляет мое достоинство и угрожает моей жизни», заявил Уилан.

Напомним, Пола Уилана задержали в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных об одной из российских спецслужб в пользу США. Сообщалось, что его схватили во время шпионской акции. У Уилана были найдены документы, содержащие государственную тайну. По версии защиты американца, он приехал в Москву на свадьбу к другу.

У задержанного имеется четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании.